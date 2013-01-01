Цветной металлопрокат, прокат тугоплавких металлов

Вас интересует оптовая покупка качественного цветного металлопроката? Наша компания готова предложить самые выгодные условия!

Завод “РедМетСплав” - неизменный партнер многих предприятий, которые задействованы в химической, нефтяной, металлургической отраслях промышленности. А так же в сферах машинотсроения, приборостроения, электротехники, агрохимии. Обслуживаем производителей медицинского оборудования, радиотехнической аппаратуры, светотехники.

Мы базируемся в Екатеринбурге и предлагаем сплавы кобальта, никеля, циркония, титана, молибдена, а также других металлов по самым доступным ценам.

Производственные мощности оснащены современным оборудованием, постоянно обновляются. Регулярно внедряются новые технологии. Благодаря этому производство становится более эффективным, снижается количество времени на обработку. Все это позволяет поддерживать конкурентоспособные цены, а также предлагать широкий ассортимент продукции.

Обращаем внимание на то, что абсолютно вся продукция изготавливается таким образом, чтобы полностью соответствовать отечественным ГОСТам. Мы работаем с крупными и небольшими предприятиями. Для них важно использовать надежную и качественную продукцию, которая имеет сертификаты качества.

Широкий ассортимент продукции

Полное название предприятия - Завод цветных металлов “РедМетСплав”. Перечень полного списка продукции займет несколько листов А4, исписанных мелким шрифтом.

Мы предлагаем изделия из алюминия и его сплавов, работаем с магнием, титаном, никелем, кобальтом, вольфрамом. Учитывая широкую востребованность в промышленности изделий из тантала, ниобия, висмута, циркония, ванадия, гафния, а также их сплавов, обрабатываем и готовим к использованию соответствующие изделия.

В результате наши покупатели получают возможность приобрести качественную продукцию: листы , плиты, полосы, трубы, круги, проволоки, прутки и др. Для каждого изделия предоставляется не только сертификат качества, но и указывается точный химический состав, механические свойства и другие физико-химические характеристики.

Гарантируем: вся продукция, которая представлена в каталоге, является высококачественной. Это возможно благодаря специально разработанной системе тестирования и контроля. Она затрагивает каждый этап производства, начиная от получения сырья, и заканчивая последним этапом - сдачей готовой продукции.

Индивидуальный подход

Компания ориентируется на широкий круг покупателей, поэтому предлагает тугоплавкие, жаропрочные и корозионностойкие металлы в самом широком спектре типоразмеров. Благодаря этому вы можете обеспечить соответствие детали техническим параметрам.

Если требуемого варианта в каталоге нет, мы рассмотрим изготовление металлоизделий на основе ваших чертежей.

Наши плюсы - не только широкий ассортимент продукции и наличие технологических мощностей, но и квалифицированный персонал. Обучение персонала, повышение квалификации и рабочих, и руководящего состава - вполне обыденные элементы, давно интегрированные в рабочие процессы.

Поэтому завод “РедМетСплав” - это не просто очередное предприятие, которое занимается производством и поставкой тугоплавких и жаропрочных сплавов, но, в первую очередь, надежный и ответственный партнер. Сотрудничество с нами прозрачное: на веб-сайте имеется калькулятор, который поможет вам рассчитать стоимость изделия. А в случае каких-либо вопросов, предлагаем связаться с нами по номеру телефона или написать электронное письмо.

Базируемся в Екатеринбурге, обслуживаем клиентов по всей России!